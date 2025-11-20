Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» Светлане Сергеевне Курочкиной за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден Андрей Николаевич Глушков, главный научный сотрудник Института экологии человека «Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН». Он удостоился высшей государственной награды за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

А Орденом Почета за заслуги в области образования и добросовестную работу глава государства наградил Владимира Константиновича Савельева, директора Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.