«Щедрый вторник» – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности. Акция проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

В этом году «Щедрый вторник» пройдет 2 декабря. В поддержку акции с 26 ноября по 8 декабря пройдут благотворительные концерты, флешмобы, аукционы, конкурсы, другие творческие и спортивные соревнования.

Впервые «Щедрый вторник» состоялся в России в 2016 году. За это время проект объединил более 4,5 тысячи организаций из разных регионов страны.

Присоединиться может каждый: для этого достаточно совершить добрый поступок и поделиться своей историей в соцсетях с хештегом #ЩедрыйВторник.

Подробнее об акции и правилах участия в ней можно узнать по ссылке.