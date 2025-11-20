В детском доме «Надежда» прошли беседы, круглый стол с детьми, мероприятие для замещающих родителей. Гостями стали представители прокуратуры Белова, ЗАГСа, территориального Центра занятости населения, городской администрации, управления опеки и попечительства, комитета социальной защиты населения, а также старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних.

В детском доме «Гармония» Ленинск-Кузнецкого муниципального округа провели игры «Конвенция о правах ребенка», «Путешествие в страну прав», «Путешествие в страну «Правознайка», «Путешествие по стране законов и прав», беседу «Я и мои права». Воспитанники детдома посетили городской центр недвижимости, отдел опеки и попечительства, побывали у нотариуса и в ЗАГСе.

В Юргинском детском доме-интернате для ребят с ментальными нарушениями прошла интерактивная игра «Что такое право?». Воспитанники закрепили знания и попробовали применить их на практике в смоделированных жизненных ситуациях.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел урок «Я гражданин России», правовая квест-игра для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и беседа «Всероссийский день правовой помощи детям».

В детском доме «Единство» Междуреченска прошла встреча с представителями правоохранительных органов и юристом. Старший помощник прокурора и адвокат познакомили детей с основными правами и обязанностями россиян, рассказали об ответственности перед законом и возможности защищать права и ответили на вопросы.