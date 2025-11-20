В Мариинской городской больнице имени В.М. Богониса впервые провели тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Сложная операция понадобилась 68-летней пациентке, поступившей в медучреждение с переломом шейки бедра. При таком повреждении эндопротезирование необходимо в каждом третьем случае. Дебютную операцию мариинские хирурги провели успешно, пациентка идет на поправку.

«Мы систематически внедряем узкоспециализированные операции в больницах муниципалитетов, чтобы люди могли получить помощь рядом с домом. Теперь жители Мариинского, а также Тяжинского, Тисульского и Чебулинского округов смогут получать квалифицированную помощь при таких травмах, не выезжая в областной центр», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что ежегодно проводится около 300 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава в нескольких городах региона: Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Ленинске-Кузнецком. Нынче этот список пополнил Мариинск.

Фото: пресс-служба АПК