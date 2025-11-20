Анатолий Приставка скончался на 75-м году жизни. Карьеру Полный кавалер знака «Шахтерская слава» начинал на разрезе «Междуреченский», был помощником машиниста экскаватора, затем стал главным инженером обогатительно-погрузочного комплекса.

С 1986 по 2001 год Анатолий Приставка возглавлял разрез «Кедровский». Во многом за счет его выдающегося управленческого таланта и профессионализма предприятие вышло на новый производственный уровень и било рекорды угледобычи. Приставка уважаем в кемеровском поселке Кедровка, который благодаря его инициативам обрел вторую жизнь: были построены жилой комплекс «Греческая деревня», спорткомплекс «Олимп», часовня, Парк Победы.

Анатолий Приставка – Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, Почетный работник угольной промышленности. Награжден золотым знаком «Шахтерская доблесть» и орденом «За заслуги перед Отечеством».

Губернатор Илья Середюк выразил соболезнования родным и близким Анатолия Приставки.