В Кузбассе укрепили межкультурные связи

В Кемеровском государственном медицинском университете прошел культурно-просветительский форум «Мы разные вместе». Мероприятие стало частью масштабной программы по адаптации иностранных студентов, которую НОЦ «Кузбасс – Донбасс» и КемГМУ совместно реализуют уже пятый год.

Эта планомерная работа включает серию ежегодных мероприятий, направленных на знакомство иностранных студентов с культурой Кузбасса и России, их комфортную интеграцию в региональную среду. Форум «Мы разные вместе» стал одним из ключевых событий этой программы.

Масштабное мероприятие объединяет иностранных студентов, обучающихся в Кузбассе, воспитывает уважение к другим странам и культурам.

Целью мероприятия является укрепление межнациональных связей и межрелигиозного согласия, формирование исследовательского мышления, а также воспитание познавательного отношения к культурному наследию других стран и интереса к русской истории.

Более 80 иностранных студентов из Кемеровского государственного медицинского университета, Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного института культуры, Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева, Кузбасского государственного аграрного университета поделились чувствами уважения и любви к родному городу, в котором человек родился, который дает ему уверенность, силы, потому что это история предков, история их Родины.

География участников впечатляет: среди них были представители Индии, Китая, Турции, Судана и Пакистана.

В рамках форума проведены онлайн-олимпиада «Страна, в которой я учусь», фотоконкурс «Живем и учимся в Кузбассе» и круглый стол «Почему я люблю свой родной город?».

В онлайн-олимпиаде «Страна, в которой я учусь» приняли участие 35 человек. Все студенты продемонстрировали хорошие знания о России, ее культуре и истории.

Более 60 фотографий прислали на фотоконкурс «Живем и учимся в Кузбассе», где предлагалось три номинации: «Лучший портрет», «Мы учимся и отдыхаем», «Любимое время года».

На круглом столе «Почему я люблю свой родной город?» иностранные студенты с любовью и особым уважением рассказали о родных местах. По условиям форума презентации были сделаны на русском языке.

Все участники проявили большой интерес к истории и культуре других стран, о чем свидетельствовали вопросы после выступлений, а также (и это главное!) почувствовали нежную преданность родному городу – месту, к которому влечет каждого. Непосредственное общение во время форума, дружелюбная атмосфера и конечно же, призы и награды победителям и активным участникам – все выразили желание встретиться в будущем году.

Традиция проведения форума «Мы разные вместе» продолжается.