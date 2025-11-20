Во время прямого эфира в соцсетях у губернатора Кузбасса спросили о мерах поддержки для многодетных семей. В частности, речь шла о семьях, в которых родилась тройня. Напомним, что недавно супруги из Осинников, Светлана и Иван Бекетовы, стали родителями тройни.

Илья Середюк ответил, что в Кемеровской области для семей, в которых родилась тройня (или более), действует мера поддержки в виде социальной выплаты на покупку жилья. На каждого человека предусматривается 18 кв. метров. В случае, если покупается новостройка, то цена квадратного метра установлена в 105 000 рублей. Если это «вторичка», то стоимость рассчитывается оценщиком по рыночной цене.

Для получения этой выплаты семье необходимо будет подать заявление в министерство здравоохранения Кузбасса.