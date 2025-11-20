«Строительные работы там выполнены все. Сейчас ведется приемка. Это целый комплекс, связанный с оформлением разрешительной документации. Открытие движение планируется до конца года», – ответил Илья Середюк.Отметим, что новый участок Комсомольского проспекта представляет собой четырехполосную дорогу. Подписаться на канал губернатора в МАХ
Официально 20.11.2025
Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют до конца года
На прямом эфире в соцсетях кемеровчанка поинтересовалась у губернатора Ильи Середюка, когда будет запущено движение транспорта по новому участку Комсомолького проспекта, построенному от проспекта Ленина до Октябрьского проспекта.