На прямом эфире в соцсетях кемеровчанка поинтересовалась у губернатора Ильи Середюка, когда будет запущено движение транспорта по новому участку Комсомолького проспекта, построенному от проспекта Ленина до Октябрьского проспекта.
«Строительные работы там выполнены все. Сейчас ведется приемка. Это целый комплекс, связанный с оформлением разрешительной документации. Открытие движение планируется до конца года», – ответил Илья Середюк.
Отметим, что новый участок Комсомольского проспекта представляет собой четырехполосную дорогу.
Новый участок Комсомольского проспекта в Кемерове откроют до конца года
Подписаться на телеграм-канал губернатора
Подписаться на канал губернатора в МАХ