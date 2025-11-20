Илья Середюк сегодня проводит очередной прямой эфир в сцсетях, отвечая на вопросы кузбассовцев. И начал он со статистики, отметив, что ему поступило 346 обращений. А на прошлой онлайн-встрече ему задали 172 вопроса.

Илья Середюк сказал, что внимательно следит за тем, как решаются обозначенные жителями региона проблемы. По его данным, процент выполнения по итогам прошлого эфира составил 63%.

– Речь здесь идет в основном о тех проблемах, которые возникают в муниципалитетах. Неоднократно об этом говорил и хотел бы еще раз обратить внимание наших глав городов, глав муниципальных образований, не снижать этот уровень. Реагировать и оперативно решать те вопросы, которые поступают, в том числе, и в мои социальные сети, – подчеркнул губернатор.

Он перечислил ряд проблем, которые были решены по итогам прошлого эфира. Например, были выполнены поручения в Юрге. Там появилась возможность проведения тренировок для детей с особенностями здоровья. Они теперь занимаются плаванием в бассейне спорткомплекса «Темп». В сфере ЖКХ тоже решен ряд вопросов, в частности, перенесли мусорный контейнер в Новокузнецке, установили баки в деревне Дедюево, а также организована уборка подъездов в домах Юрги.