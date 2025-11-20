В ходе прямого эфира в соцсетях губернатора Кемеровской области спросили о том, как в регионе будет реализован новый закон о трехлетней отработке медиков-бюджетников, выпускающихся из учебных заведений.
Напомним, что закон обязывает, начиная с 1 марта 2026 года, всех выпускников медицинских вузов отрабатывать три года в государственных и муниципальных медорганизациях, которые работают в системе ОМС.
— Говорить о количестве выпускников пока рано, но, начиная со следующего года, выпускники будут распределены по медицинским организациям. Здесь помогут целевые договоры между конкретными студентами и организациями. Со следующего года выпускникам будет предложено наставничество в конкретных медорганизациях, и мы планируем, что все выпускники, которые были на целевом обучении, будут направлены министерством здравоохранения Кузбасса с учетом потребностей наших медорганизаций, — прокомментировал Илья Середюк.