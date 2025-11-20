В ходе прямого эфира в соцсетях губернатора Кемеровской области спросили о том, как в регионе будет реализован новый закон о трехлетней отработке медиков-бюджетников, выпускающихся из учебных заведений.

Напомним, что закон обязывает, начиная с 1 марта 2026 года, всех выпускников медицинских вузов отрабатывать три года в государственных и муниципальных медорганизациях, которые работают в системе ОМС.