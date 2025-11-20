В ходе прямого эфира кузбассовцы спросили у губернатора Ильи Середюка, как продвигается работа в Белове, где серьезно подтапливает подвалы и погреба в центральной части города. Глава региона связался с мэром Белова. Сергей Алексеев сообщил, что на улицах ежедневно без выходных работает от 11 до 13 единиц техники, включая илососы. Кроме того, в самых проблемных точках установили 6 поплавковых насосов, которые круглосуточно откачивают воду из колодцев. Еще 4 насоса начнут работу до конца недели.

«Ситуация с уровнем воды меняется изо дня в день. Когда были морозы ниже 10 градусов, обстановка становилась чуть лучше, при мокром снеге – хуже. Из 34 точек замеров по 14 адресам уровень воды с 1 по 20 ноября снизился от 5 до 20 см, в семи местах вода осталась примерно на том же уровне. В 10 точках воды, наоборот, прибавилось от 2 до 14 см. Но мы заметили, что там, где работают насосы, ситуация локально меняется в лучшую сторону, в отдельных местах уровень воды снижается от 20 до 50 см», – доложил мэр Белова Сергей Алексеев.

Алексеев добавил, что в декабре гидрологи завершат исследования в трех районах Белова и приступят к разработке проекта по водопонижению.

Фото: Сергей Алексеев/Telegram