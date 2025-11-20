Междуреченск рассматривается как один из центров притяжения горнолыжного спорта и туризма в Кузбассе. Об этом 20 ноября во время прямого эфира заявил губернатор, отвечая на вопрос одного из жителей региона по поводу необходимости строительства моста на Югус.

Глава региона отметил, что концепция развития комплекса на 12 трасс с гостиничным комплексом разработана. И есть более масштабные планы.

– В стратегических планах у нас соединить Междуреченск через Ортон с Шерегешем и выйти на Хакасию. Создание концепции этой дороги, обоснование и финансирование – это будет такая непростая задача найти средства на строительство дороги, которая бы соединяла два наших горнолыжных курорта и продолжение этой дороги на Алтай, – отметил Илья Середюк.

Около месяца назад, по словам губернатора, этот вопрос обсуждался с главами соседних регионов. Ведь дорога поможет связать сразу несколько субъектов страны и сделает доступным приезд гостей, и как следствие будет способствовать дальнейшему развитию и спорта, и туризма.

– Другое дело, что сегодня, построив мост, без понимания, как мы будем развивать гору, без понимания, за счет каких ресурсов это делать, строительство моста будет не совсем оправдано. Поэтому сегодня мы поступаем следующим образом. Ту концепцию, которую мы разработали по развитию горы Югус, мы обсуждаем с инвесторами. Но пока конкретного инвестора, который пришел бы и сказал, что готов развивать эту гору, мы не нашли. Переговоры продолжаются. И видим это так: если приходит инвестор, который строит гостиницы, трассы, досуговую инфраструктуру, то государство изыщет средства, в том числе, при поддержке федерального центра. Работа эта не прекращается. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем подобрать того инвестора, который зайдет для развития горы, а мы тогда трехсторонним соглашением между федеральным центром, региональными властями и инвестором заключим соглашение, кто за что будет отвечать. Так же, как мы сделали это по аэропорту в городе Шерегеш, – рассказал губернатор Кузбасса.

Фото: администрация Междуреченска/телеграм.