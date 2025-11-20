Во время прямого эфира губернатора Кузбасса в соцсетях житель Ягуновки пожаловался на сложности с подключением дома к электричеству. По его словам, подключения мужчина добивается уже два года, и на предыдущие жалобы специалисты отвечали, что дом готов к подключению, но на деле никаких работ проведено не было.

Кроме того, этот вопрос уже был озвучен в предыдущем прямом эфире губернатора.

Илья Середюк позвонил главе Кемеровского округа Дмитрию Павлову и начальнику департамента электроэнергетики Андрею Герасимцеву, чтобы прояснить ситуацию. Однако оба ответили, что дом уже был подключен к электричеству. Однако главу региона такой ответ не устроил.

«Берете Дмитрия Павлова, это глава Кемеровского округа, выезжаете прямо сегодня и мне через два часа докладываете с места с видеосообщением вместе с довольным гражданином. Если действительно вопрос решен, мне гражданин должен в видео всё подтвердить», — сказал Илья Середюк в разговоре с Андреем Герасимцевым.