Житель Кемерова спросил у Ильи Середюка, будут ли газифицировать частный сектор в Рудничном районе города. Глава региона отметил, что газификация в этой части областной столицы ведется поэтапно.

«На сегодняшний день уже создана газораспределительная сеть, которая позволяет подключить более 900 жилых домов. Это в районе улицы 3-я Нагорная. Планируем в начале следующего года завершить проектно-изыскательские работы по газопроводу протяженностью 11 км вдоль улицы Ракитянского, который охватит 370 домовладений. В 2028 году планируем пойти дальше и провести газопровод к 1480 жилым домам. В 2029-м охватим еще порядка 800 домов», – сказал Илья Середюк.

Таким образом, в ближайшие 4 года у жителей более чем 3,5 тыс. частных домов Рудничного района Кемерова появится возможность подключиться к газу.