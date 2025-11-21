С 18 ноября по 15 декабря 2025 года в России проходит первый — онлайн-этап Всероссийского экологического конкурса «Зеленый зачет». Это масштабное просветительское и профориентационное мероприятие, ориентированное на учащихся 8–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов.

Участникам предстоит пройти тестирование по ключевым естественно-научным дисциплинам: биологии, химии, географии и экологии. Вопросы разработаны специально для конкурса преподавателями Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Московского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе (МГРИ) — ведущих вузов страны в области экологических и природоохранных технологий.

«Экологии нужны умные и грамотные специалисты! Всероссийское тестирование «Зеленый зачет» — это возможность проверить свои знания и выбрать профессию эколога», — отметил председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Тестирование проходит в дистанционном формате: для участия достаточно пройти простую регистрацию на официальном сайте конкурса — зеленыйзачет.рф и нажать кнопку «Принять участие». На выполнение заданий отводится 45 минут, а результаты станут известны сразу после завершения теста.

Авторы проекта подчеркивают: конкурс — не просто проверка знаний, а реальная возможность получить весомые преференции при поступлении в вузы. Победители и призеры, прошедшие очный этап (февраль 2026 года), получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские университеты.

Регистрация открыта до 15 декабря на сайте: https://vk.cc/cRqj9r

Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки экологических инициатив «КОМПАС», РХТУ им. Д.И. Менделеева и МГРИ им. С. Орджоникидзе при поддержке АНО «Университет 2035», Агентства стратегических инициатив, АНО «ДИАЛОГ», а также профильных комитетов Государственной Думы РФ — по экологии и по науке и высшему образованию.