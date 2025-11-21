Откроет креативный форум модный показ кузбасских предпринимателей. В пленарной части федеральные эксперты обсудят, как человеческий капитал промышленного региона становится драйвером экономики. Кроме этого, запланирована работа трех деловых площадок для практиков, включая стратегическую сессию и разработку актуальных решений. Также для гостей орагнизуют выставку-ярмарку уникальной кузбасской одежды, сувениров и гастрономии.



Принять участие в форуме «Креативный Кузбасс: новая реальность», который пройдет 18 декабря в Новокузнецке, могут предприниматели, ремесленники, IT-специалисты, маркетологи, блогеры. Регистрация на мероприятие обязательна по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/691b4bec90fa7b76516690cf/. Количество мест ограничено.