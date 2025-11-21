Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Конкурс организовала партия «Единая Россия». Подача заявок стартовала 1 октября и продлилась до 15 ноября. Всего от Кузбасса поступило 138 заявок, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности жителей региона в инициативы по благоустройству и укреплению соседских связей.

Участники представили свои проекты в пяти номинациях:

– «Лучший двор»,

– «Лучший подъезд»,

– «Самый дружный дом»,

– «Самый энергоэффективный дом»,

– «Молодые руки района» — специально для активистов до 35 лет.

Сейчас идет этап народного голосования, который продлится до 15 декабря 2025 года. Проголосовать за понравившиеся проекты можно на официальном сайте конкурса.

«В номинации «Самый дружный дом» своим голосом поддержал участников из Верх-Чебулы, которые проживают в доме по адресу: микрорайон Южный, 17. Здесь очень активное соседское сообщество: вместе ведут огород, отмечают праздники, благоустраивают придомовую территорию. Впечатлило то, с какой самоотдачей и творческим вдохновением жители украшают двор, с какой заботой относятся к дому и друг к другу», — отметил один из ярких проектов председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится ежегодно и направлен на поддержку инициативных жителей, укрепление горизонтальных связей в домах и дворах, а также на популяризацию лучших практик в сфере ЖКХ, энергосбережения и общественного самоуправления.