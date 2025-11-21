В пгт Тисуль губернатор проинспектировал строительство дома на 48 квартир по улице Фрунзе, 60, где жилье предоставят сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас готовность здания составляет почти 90%. Но при этом есть небольшое отставание от графика.

«Поручил подрядчику ускорить работы, чтобы Новый год люди могли встретить уже в новых квартирах. Место перспективное, рядом есть площадка для возведения еще двух домов. Важно сразу начинать работы по следующему зданию, пока техника и строительные бригады на месте», – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Параллельно с возведением дома идет благоустройство прилегающей территории. Также к дому подводят электричество и подключат строение к тепло- и водоснабжению.

Фото: пресс-служба АПК