Ближайший соперник кемеровчан последние 6 лет играл в Высшей лиге А. По информации пресс-службы волейбольного «Кузбасса», в межсезонье «Ярославич» подписал двух легионеров – сербского диагонального Николу Мельянаца и иранского доигровщика Мобина Насримастанабада. Кроме того, новичок Суперлиги укрепился центральными блокирующими Игорем Филипповым из «Енисея» и Станиславом Касселем из «Самотлора». В конце октября к ярославской команде присоединился диагональный Максим Жигалов, знакомый кемеровским болельщикам по игре за «Кузбасс» в 2015-2016 годах.

«Ярославич» на две позиции опережает в турнирной таблице занимающий 15-е место «Кузбасс». Однако в случае чистой победы (без тай-брейка) кемеровчане обойдут ярославцев. С прямым конкурентом команда Сергея Троцкого сыграет 22 ноября в СРК «Арена», начало матча в 17 часов. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс 1».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)