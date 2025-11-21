От идеи отремонтировать старый ДК отказались из-за проблемных несущих конструкций. Поэтому с нуля построили новое здание, где располагается просторный концертный зал, вмещающий 127 зрителей. Также там есть хореографический зал, гримерная с раздевалкой и библиотека с читальным залом.

«Одна из главных особенностей нового ДК – музей, посвященный истории поселка и жизни Алексея Архиповича Леонова. Здесь все местные ребятишки увидят, как их земляк смог дотянуться до звезд», – отметил посетивший Дом культуры губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что в сквере рядом с новым ДК смонтировали скульптурную композицию «Дорога к звездам» с бюстом Алексея Леонова – первого в истории человека, вышедшего в открытый космос.

Фото: пресс-cлужба АПК