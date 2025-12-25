Более 30 компаний из Кузбасса за 2025 год получили сертификат «Сделано в России», сообщает пресс-службе областного правительства.

«Сертификация «Сделано в России» предполагает ряд конкурентных преимуществ, среди которых — рост экспортного потенциала, участие в госзакупках и крупных тендерах. Самое главное — это знак качества, на который могут ориентироваться жители. Всего в этом году документ получили более 30 кузбасских компаний разного профиля деятельности — от пищевой промышленности и товаров народного потребления до высокотехнологичного машиностроения», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сертификация компаний проводится в рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», поддержанных Президентом страны Владимиром Путиным.