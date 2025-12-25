Нынче вернули в оборот 20,3 тысячи гектаров заброшенных земель сельхозназначения. Это составляет 100 процентов от плана на этот год. Наилучших результатов добились в 10 территориях, в том числе в Ленинск-Кузнецком, Крапивинском и Топкинском округах. Часть земель уже вернули в оборот. Впереди работа по вводу самых труднодоступных участков, перспективных для пчеловодства, сбора дикоросов и экотуризма.

«Мы ведем планомерную работу по возвращению в оборот неиспользуемых земель, чтобы обеспечить рост объема производства продукции агропромышленного комплекса и поддержание экспортного потенциала региона. Всего с 2018 года введено 197,4 тысячи гектаров, что уже увеличило посевные площади под сельскохозяйственные культуры на 100 тысяч гектаров», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

По словам губернатора, в следующем году в Кузбассе собираются ввести в оборот не меньше 20 тысяч гектаров.

Фото: пресс-служба АПК