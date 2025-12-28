Новогоднюю мечту Юли Пугачевой из Юрги исполнил губернатор Кузбасса Илья Середюк. С помощью сказочного волшебника Деда Мороза и его внучки он преподнес шестилетней девочке домашний аквариум, о котором она мечтала.

– В следующем году девочка идет в первый класс. По дороге из детского сада она каждый день заходит в зоомагазин, чтобы посмотреть, как рыбки плавают в аквариумах. Юля попросила на Новый год собственный аквариум. Дед Мороз и Снегурочка передали ей домик для ее будущих питомцев. Приятно исполнять мечты ребятишек и видеть в их глазах радость, — сказал Илья Середюк.

Открытку с пожеланием Юли Илья Середюк снял с Елки желаний. В пресс-службе областного правительства напомнили, что глава региона уже выполнил новогодние мечты Димы из Ленинска-Кузнецкого и кемеровчанки Лизы.

Фото: пресс-служба АПК.