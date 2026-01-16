Металлурги построили два современных вольера для бездомных животных в приюте «Шанс на жизнь» (Новокузнецкий район). ЕВРАЗ ЗСМК выделил на эти цели 1,1 млн рублей. Вольеры оборудованы спальными местами для собак и выгулочной зоной. Также металлурги провели на комбинате волонтерскую акцию «Друзья наши меньшие». В течение месяца на ЗСМК и Абагурской фабрике проводился сбор корма, средств ухода и лекарств. Рудари дополнительно изготовили три большие будки. Всю помощь волонтеры доставили в приют.

Приют «Шанс на жизнь» входит в городскую общественную организацию «Общество защиты бездомных животных». В приюте содержатся около 2 тысяч собак и кошек. Организация существует благодаря частным пожертвованиям.