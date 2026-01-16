Металлурги построили два современных вольера для бездомных животных в приюте «Шанс на жизнь» (Новокузнецкий район). ЕВРАЗ ЗСМК выделил на эти цели 1,1 млн рублей. Вольеры оборудованы спальными местами для собак и выгулочной зоной. Также металлурги провели на комбинате волонтерскую акцию «Друзья наши меньшие». В течение месяца на ЗСМК и Абагурской фабрике проводился сбор корма, средств ухода и лекарств. Рудари дополнительно изготовили три большие будки. Всю помощь волонтеры доставили в приют.
Приют «Шанс на жизнь» входит в городскую общественную организацию «Общество защиты бездомных животных». В приюте содержатся около 2 тысяч собак и кошек. Организация существует благодаря частным пожертвованиям.
«Мы впервые организовали такую волонтерскую акцию на комбинате. Глядя на то, какой отклик получила она среди наших работников, сколько неравнодушных, чутких людей, останавливаться не будем. Обязательно проведем новую акцию помощи питомцам приюта «Шанс на жизнь», — отметил начальник административно-хозяйственного управления ЕВРАЗ ЗСМК Олег Губарь.
Фото: пресс-служба ЕВРАЗ ЗСМК.