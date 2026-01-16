Новокузнецкий роддом №2 Илья Середюк проверил вместе руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой, возглавляющей прибывшую в Кузбасс после трагедии в родильном доме №1 комиссию экспертов. Сейчас акушерский стационар, где в январе погибли 9 новорожденных, закрыт на карантин. Поэтому всех пациенток везут в роддом №2. Губернатор узнал у рожениц об условиях в медучреждении.
«Вообще все прекрасно. И приняли, и прооперировали. Все хорошо! Персонал заходит, спрашивает, нужна ли еда, какая еда. Мы счастливы!», – поделилась впечатлениями одна из молодых мам.
За последние 3 года в новокузнецком роддоме №2 значительно обновили оборудование. Медперсонал регулярно повышает квалификацию на специальных курсах. Во время родов медики используют систему кардиографического мониторинга для контроля состояния плода.
«Все очень хвалят и персонал, и отношение, и заботу, и питание. У всех нескрываемая улыбка счастья на лицах», – отметил губернатор Кузбасса после проверки.
Напомним, что в Кузбассе до 9 февраля проверят
все родильные дома и перинатальные центры.
Фото: пресс-служба АПК