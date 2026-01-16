Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Участникам полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Средства можно использовать на любые цели, включая улучшение жилищных условий.

Как отмечает губернатор Илья Середюк, программа показывает свою эффективность в Кузбассе.

«С 2020 года благодаря программе «Земский учитель» в школы сельских территорий и малых городов Кузбасса пришли 108 человек, в том числе 11 — в 2025 году. Кроме того, у нас действуют региональные и муниципальные меры поддержки для учителей, переехавших в сельские территории», — рассказал Илья Середюк.

В нынешнем году в регионе по программе «Земский учитель» открыты 13 вакансий – это 4 преподавателя математики, 1 учитель математики и информатики, 3 учителя английского языка, 2 преподавателя биологии и 3 учителя русского языка и литературы.

Федеральная программа «Земский учитель» направлена на укомплектование кадрами школ в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях.

Для участия необходимо соответствовать требованиям: возраст до 55 лет, наличие профильного образования, готовность отработать 5 лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.