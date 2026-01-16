В пресс-службе областного правительства Кузбасса сообщили, что служба родовспоможения региона работает в штатном режиме. Только за последние сутки в регионе родился 51 ребенок, из них 21 мальчик и 30 девочек. Все малыши сейчас находятся под наблюдением медиков.

В ведомстве также сообщили о состоянии детей, находящихся в реанимации родильного дома №1.

– По информации министерства здравоохранения Кузбасса, состояние детей, находящихся в реанимации в родильном доме №1, стабильное. Им оказывают всю необходимую помощь в соответствии с рекомендациями федеральных специалистов, – пояснили в пресс-службе правительства.

Также губернатор Кузбасса лично проверил работу родильного дома №2 в Новокузнецке.