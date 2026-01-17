Губернатор Илья Середюк поздравил с днем рождения главу Кузбасской митрополии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. По окончании Божественной литургии в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово иерарх возглавил благодарственный молебен.

«На протяжении двадцати лет Вы вносите вклад в укрепление мира и согласия в обществе, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Благодарю за молитвы о благополучии Кузбасса. Желаю здоровья, долголетия и Божьих милостей в служении на благо Русской Православной Церкви и Кузбасса», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.