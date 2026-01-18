Аномально низкие температуры, которые установились в Кузбассе в последние дни, испытывают на прочность системы жизнеобеспечения региона.

Накануне в области было несколько отключений электричества и водоснабжения. Это отключение электроэнергии в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, повреждение водовода в Заводском и Центральном районах Кемерова,течь котла на котельной в Полвсаеве, повреждение на теплотрассе в Краснобродком и снижение давления на подаче холодной воды в Таштагольском муниципальном округе.

Как заявил губернатор Илья Середюк, каждую аварию устранили в максимально короткие сроки, что позволило сохранить стабильное теплоснабжение в жилых домах и социальных объектах.

Тем не менее, на данный момент продолжаются работы в Кемеровском округе. В частности, решается проблема с перемерзанием водовода в Ягуново. Кроме того, в Подъяково произошло аварийное отключение электроэнергии.