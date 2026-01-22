Губернатор Кузбасса Илья Середюк опубликовал в своих социальных сетях комментарий по теме новокузнецкого роддома после неоднозначной реакции общественности на его слова о ЧП в Новокузнецке. Он отметил, что считает важным вернуться к теме, вызвавшей широкий эмоциональный отклик.

По словам главы региона, во время эфира он затронул сложные медицинские аспекты трагедии. Но в подобных ситуациях форма подачи информации не менее важна, чем ее содержание.

«Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль», — подчеркнул Илья Середюк.

Именно поэтому губернатор принял решение удалить запись прямого эфира, так как в ней есть формулировки, которые в текущих обстоятельствах могли быть восприняты неправильно. Глава региона добавил, что сейчас приоритет должен быть отдан помощи пострадавшим и поиску истины.

«Сейчас главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего», — сказал Илья Середюк, поблагодарив граждан за неравнодушие к ситуации.