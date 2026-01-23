«Кузбасс» сыграет дома впервые с 19 декабря. Долгий выезд, в котором уместилось 5 матчей, принес кемеровчанам только одно очко, добытое в игре с московским МГТУ. Столичное «Динамо» прибыло в Кемерово после домашней победы над «Газпромом-Югрой» (3:1). Сейчас «бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, тогда как «Кузбасс» располагается на 15-й строчке.

В последние годы матчи в Кемерове нелегко даются «Динамо». В прошлом розыгрыше Суперлиги «бело-голубые» с большим трудом одолели «Кузбасс» (3:2) на его площадке. Сезоном ранее кемеровчане дома всухую обыграли москвичей. Сегодня «Кузбасс», уступивший «Динамо» в матче первого круга со счетом 1:3, постарается в родных стенах дать бой команде Константина Брянского. Встреча начнется в 19:30.