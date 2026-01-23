В текущем году в Кузбассе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, планируется привести в нормативное состояние 70 км автомобильных дорог и 5 искусственных сооружений общей протяжённостью 709 погонных метров. На эти цели будет направлено более 3,86 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей составят средства федерального бюджета.

Особое внимание будет уделено ремонту дорог межмуниципального значения. Планируются работы на следующих участках: Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Белово – Коновалово – Прокопьевск, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Томск – Мариинск, Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск, а также Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево.

В Кемерове ключевым объектом капитального ремонта остаётся Кузбасский мост. На данный момент ведутся работы в подмостовой части и монтаж ограждений. В ближайшее время начнётся заключительный этап — благоустройство прилегающей территории и установка современной архитектурной подсветки, которая обеспечит безопасность и станет украшением города в вечернее время.

Также в Кемерове планируется проектирование и подготовка к капитальному ремонту Южного моста через реку Искитимку (ул. Автозаводская) и путепровода над железнодорожными путями по улице Космической с подъездными участками до улицы Базовой. В план работ включены Логовое шоссе (от Кузнецкого моста до проспекта Шахтёров), улица Нахимова (от проспекта Шахтёров до улицы Ракитянского), улица Веры Волошиной (от улицы Дружбы до улицы Базовой), проезд от дома 1 до дома 15 по Притомскому проспекту.

В Новокузнецке будут отремонтированы участки дорог во всех районах города. Новое асфальтобетонное покрытие появится на площади 270 тысяч квадратных метров. Самый длинный участок, нуждающийся в ремонте, — шоссе Листвянское (от улицы Лесной до улицы Кубинской). Кроме того, в перечень вошли участки улиц Косыгина, Куйбышева, Народная, 375-й километр, Промстроевская, Фесковская, Ноградская, Кузнецова, шоссе Байдаевское и Заводское, проспект Ермакова. Эти объекты были выбраны по результатам плановой диагностики состояния дорог.