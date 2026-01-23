В ходе игрового урока «Юные финансисты» ребятам рассказали историю возникновения денег, объяснили, что такое семейный бюджет и кредит, а также раскрыли секреты управления личными деньгами. А во время интерактивной игры юные калтанцы получили применить свежие знания на практике, решая финансовые задачи.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что в Кузбассе налажена системная работа по финансовой грамотности населения. Только в прошлом году в регионе провели свыше 2,5 тысяч лекций, семинаров и игровых занятий для 255 тысчя кузбассовцев разных возрастов.

Фото: пресс-служба АПК