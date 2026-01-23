Кемеровская компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Этот проект был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня именно бережливые технологии становятся ключом к повышению конкурентоспособности предприятий несырьевого комплекса. Они позволяют не просто снижать издержки, а выстраивать культуру эффективности и повышать качество продукции, усиливая позиции кузбасских компаний на рынке», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

В рамках проекта специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) будут помогать предприятию внедрять принципы бережливого производства. Это позволит сократить производственный цикл, увеличить выпуск кондитерской продукции и минимизировать потери сырья, упаковки, а также снизить процент брака.

На данный момент на предприятии обучают участников проектной команды и анализируют текущие производственные процессы. В ближайшие полгода планируется перестроить работу на пилотном участке, а затем распространить лучшие практики на другие производственные зоны.

Проект «Производительность труда» направлен на создание условий для ежегодного роста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры. Для участия в проекте можно подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф.