Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил расширенное заседание коллегии Главного управления МВД России по Новосибирской области.

«Невзирая на все сложности вашей работы, часто с риском для жизни, вы всегда показываете ответственный подход к выполнению служебных обязанностей», — подчеркнул Анатолий Серышев.

Он подчеркнул важность и ответственность работы сотрудников органов внутренних дел в современных реалиях.

В Кузбассе за 2025 год зафиксировано снижение количества правонарушений и дорожно-транспортных происшествий. Число смертельных аварий уменьшилось на 25%. Эффективным методом повышения безопасности на дорогах стало размещение комплексов фотовидеофиксации вблизи пешеходных переходов. В результате за год количество аварий на этих участках сократилось на 13,4%.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, за 11 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано меньше преступлений на 12,5%, включая тяжкие и особо тяжкие на 18%. Уровень мошенничеств с использованием информационных технологий снизился на 13%. Количество уличных преступлений уменьшилось почти на 16%, а правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — на 19,6%.