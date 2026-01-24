В матче 20-го тура Суперлиги «Кузбасс» принимал серьезного соперника, который ведет борьбу за попадание в первую «тройку» по итогам нынешнего регулярного чемпионата. В самоотдаче команда Сергея Троцкого не уступала грозному оппоненту, но сказалась разница в классе. «Кузбасс» обошелся без явных провалов по ходу игры, однако так и не смог взять ни одного сета – 20:25, 19:25 и 18:25.

«Что касается игры с «Динамо», этого соперника нельзя отпускать по счету. Они играют вне установки, у них все получается и догнать партию практически невозможно. В начале игры мы привыкали к их скорости, потом стали лучше принимать, но сегодня «Динамо» показало 70% в атаке. Бороться с такой игрой достаточно сложно. Нам, конечно же, нужно настраиваться сейчас на каждую игру не зависимо от того, что происходит», – сказал после матча тренер «Кузбасса» Юрий Зинько.

После поражения от «Динамо» со счетом 0:3 кемеровчане остались на 15-м месте, имея в активе 10 очков. Следующую игру «Кузбасс» проведет в Нижнем Новгороде, где 27 января встретится с «Горьким».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)