В Прокопьевском психоневрологическом интернате выявлены случаи заражения гриппом А. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса, несколько дней назад у двух проживающих поднялась температура, а проведенное обследование подтвердило у них внебольничную пневмонию. Пациентов незамедлительно направили в инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы.

После этого, по предписанию Роспотребнадзора, были обследованы все 128 человек, проживающие в том же корпусе. В ведомстве уточнили, что у 46 из них лабораторные пробы оказались положительными на вирус гриппа А. При этом, как подчеркивают специалисты, заболевание у этих пациентов протекает бессимптомно.

В целях медицинского наблюдения все выявленные носители были госпитализированы в инфекционные отделения Прокопьевска и Новокузнецка. В Минздраве заверили, что пациенты получают необходимую помощь в полном объеме.

Ситуация находится на контроле региональных санитарных служб.