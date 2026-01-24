С начала зимнего сезона в Кемерове вывезено свыше 963 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в муниципальных службах.

Накануне снегоуборочная техника работала на улицах Красноармейская, Красная, Серебряный бор, Логовое шоссе, Суворова, Толстикова, Металлистов, Космическая, Волгоградская, а также на проспектах Ленина, Советском и Химиков. Также очищались переулки и проезды, в том числе Антипова, Комсомольский и бульвар Строителей.

Особое внимание уделили снятию наката и устранению колеи на улицах с интенсивным движением, включая Тельбесскую, К. Цеткин, Троллейную, Советскую и Торговую.

Сегодня на уборку города выйдут 120 единиц спецтехники и 140 дорожных рабочих. В планах — очистка магистралей, обработка сложных участков реагентами, а также уборка парковок, тротуаров, остановок и пешеходных переходов.