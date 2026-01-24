По данным министерства транспорта Кузбасса, за 2025 год аэропорты региона обслужили в общей сложности около 1 миллиона пассажиров.

Пассажиропоток в аэропорту Кемерово составил 458 тысяч человек, в то время как аэропорт Новокузнецка принял 543 тысячи пассажиров.

В ведомстве отметили, что рост показателей связан с открытием новых авиамаршрутов, включая направления, субсидируемые из регионального и федерального бюджетов, а также с увеличением мобильности жителей области.

В течение года из Кузбасса выполнялись рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу.