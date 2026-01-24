За последнюю неделю в Кузбассе 58 человек пострадали от действий дистанционных мошенников. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Наибольшую сумму — 1 миллион 412 тысяч рублей — потеряла жительница Междуреченска. Ей позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и под предлогом подтверждения получения посылки попросил назвать код из смс-сообщения.

Позже с девушкой связались якобы сотрудники «горячей линии Роскомнадзора» и сообщили о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги». В аккаунте действительно появилась доверенность на управление банковскими счетами, оформленная на незнакомого человека.

Мошенники убедили потерпевшую, что ее обвиняют в поддержке запрещенной организации, и угрожали уголовной ответственностью. Под давлением девушка сняла все сбережения и перевела их на так называемый «безопасный» счет. После этого связь с «специалистами» прервалась.