Губернатор Кемеровской области поздравил студентов региона с праздником.

Дорогие друзья, студенты Кузбасса! Сегодня у вас праздник!

Вы главный инновационный потенциал нашего региона. В лабораториях вы придумываете «зеленые» технологии для шахт, пишите коды для умных городов, ставите эксперименты и создаете будущее Кузбасса прямо здесь и сейчас. Ваши энергия и ваши идеи – это и называется «новая экономика», которую мы вместе строим. От имени всей команды региона хочу сказать: мы вас ценим. Мы работаем над тем, чтобы у вас были самые современные кампусы, весомые гранты на проекты и, конечно же, стажировки на ведущих предприятиях и возможность самореализоваться в Кузбассе. Студенчество – самая яркая и самая запоминающаяся часть жизни. Изучайте науки, находите единомышленников, предлагайте смелые идеи. А мы вас поддержим. Зачетной вам сессии! С праздником! С днем студента! – сказал глава региона.