От души поздравляю всех учащихся, студентов, аспирантов и преподавателей отечественных вузов с Днем российского студенчества!

Праздник, который мы отмечаем сегодня, своим могут назвать очень многие люди. Не только нынешние студенты, но и большинство из нас – выпускников разных лет – с особой теплотой отмечают Татьянин день.

Студенческие годы остаются в памяти, как один из самых интересных, веселых периодов жизни. Поэтому хочу обратиться к тем, кому посчастливилось стать студентами – проживайте это время с удовольствием, дорожите дружбой, которую приобрели за годы учебы, знайте, что она самая крепкая и настоящая. Именно вам, молодым людям, предстоит строить будущее, укреплять могущество нашей Родины. Пусть на этом пути с вами будут верные товарищи, соратники и единомышленники.

Многие известные ученые, инженеры, экономисты, государственные деятели получали знания в стенах институтов и университетом Сибири. Безусловно, это заслуга преподавателей, которые прилагают максимум усилий, чтобы воспитать не только грамотных специалистов, но и достойных граждан России. От души благодарю профессорско-преподавательский состав за верность профессии и искреннюю вовлеченность в формирование ценностных ориентиров молодежи.

Неизменным приоритетом государства остается создание комфортной, отвечающей современным требованиям, образовательной инфраструктуры. Ключевая задача – вывести на новый уровень взаимодействие между вузами и реальным сектором экономики, построить эффективную систему подготовки кадров для отечественной промышленности. Уверен: совместными усилиями мы создадим передовую систему образования, нацеленную на реализацию талантов каждого человека и достижение важнейших целей развития страны.

Желаю вам успехов в учебе и будущей трудовой деятельности! Ярких впечатлений и запоминающихся событий в студенческой жизни!

С праздником!