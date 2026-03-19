Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе прямого эфира обсудил жалобы жителей Кемеровского муниципального округа на уборку снега и состояние территорий. Речь шла о проблемах в поселках Сосновка-2, Ягуново и на улице Парковой, где люди жалуются на неубранный снег, грязь и разрушение асфальта.

«Снег с обочин не убирают, болото, асфальт разрушается, все плавает – настоящий хаос», – цитировал губернатор сообщения жителей в социальных сетях.

Одной из причин проблем Середюк назвал незакрытые вакансии в службах, которые отвечают за уборку и содержание территорий. В ходе эфира он связался с главой Кемеровского муниципального округа Дмитрием Павловым, который курирует это направление, и выяснил: подбор кадров ведется, но решения по кандидатам пока не приняты.

Губернатор предложил решение: обратить внимание на участников специальной военной операции, которые сейчас проходят обучение по программе «Свои герои Кузбасса».

«Среди них очень много толковых, грамотных специалистов, которые могли бы прийти вам на помощь. Они умеют организовывать дело, знают, как навести порядок», – сказал Середюк.

Он поручил в течение недели рассмотреть кандидатов из числа участников программы и закрыть вакансии, чтобы новые сотрудники могли контролировать работу подрядчиков и оперативно реагировать на жалобы жителей.