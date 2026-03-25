С февраля 2024 года в Кузбассе реализуется региональный проект «РаботаДляСВОих», призванный всесторонне поддержать ветеранов специальной военной операции и членов их семей в вопросах трудоустройства и развития карьеры. Реализация инициативы способствует достижению целей национального проекта «Кадры». С начала 2026 года в проект включились 210 кузбассовцев.

«В рамках проекта «РаботаДляСВОих» наши герои и их близкие в приоритетном порядке получают полный спектр услуг Кадровых центров, включая выездное обслуживание для ветеранов с инвалидностью. Для оказания реальной помощи участникам проекта разработан клиентский маршрут, учитывающий индивидуальные потребности каждого: от диагностики профессиональных качеств и подбора вариантов бесплатного дополнительного образования до психологической поддержки и содействия в поиске работы или запуске собственного бизнеса. Действуют программы стажировок и сопровождаемой занятости для участников СВО с инвалидностью. Все это способствует их полной интеграции в трудовую и социальную жизнь», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Пример успешной адаптации к мирной жизни ‒ история ветерана СВО Владимира Бутченко из Кемерова, демобилизованного по состоянию здоровья из-за ранения. В Кадровом центре, куда он обратился за помощью, для него разработали индивидуальный план содействия трудоустройству. Владимир прошел профориентационное тестирование, получил психологическую поддержку и бесплатно обучился на водителя категорий «С» и «D». Получив водительские права, наш герой самостоятельно зарегистрировался в качестве самозанятого и теперь занимается пассажирскими перевозками.

«Обучение от Кадрового центра помогло мне найти себя в гражданской профессии. Планирую и дальше развиваться: через год получить категорию «Е» и «ДОПОГ». Слова президента России Владимира Путина о том, что учиться нужно постоянно, стали для меня руководством к действию. Советую всем ребятам, вернувшимся с СВО использовать возможности Кадрового центра ‒ будь то обучение или помощь в поиске работы», — поделился Владимир.

Получить подробную информацию о проекте «РаботаДляСВОих» и мерах поддержки участников СВО можно в территориальных подразделениях Кадрового центра Кузбасса, а также на сайте Работавкузбассе.рф или по телефону контакт-центра: +7-(958)-285-91-91.