В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса завершилась процедура аккредитации первой в регионе передвижной лаборатории. Теперь ведомство получило возможность самостоятельно отслеживать качество атмосферного воздуха в муниципальных образованиях. Ранее такие исследования проводились исключительно на оборудовании, принадлежащем частным промышленным предприятиям.

Оснащение лаборатории включает весь необходимый комплекс для оценки состояния атмосферного воздуха. Газоанализаторы функционируют в автоматическом режиме, что позволяет оперативно получать наглядные результаты с помощью монитора. В состав оборудования также входит метеорологическая станция, обеспечивающая фиксацию метеорологических параметров в реальном времени.

«Теперь контроль за выбросами станет еще строже и эффективнее. Газоанализаторы работают в автоматическом режиме, что полностью исключает ошибки и человеческий фактор. В планах министерства природных ресурсов и экологии получить аккредитацию на работу еще одной лаборатории, которая будет обследовать качество воды», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Финансирование на приобретение и аккредитацию передвижного комплекса поступило из средств, собранных с предприятий в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсаций за ущерб экологии, а также штрафов за нарушения природоохранного законодательства.

Ввод лаборатории в строй позволит расширить деятельность, проводимую в Кузбассе в рамках федерального проекта «Чистый воздух». С прошлого года этот проект вошел в национальный проект «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Участие Кузбасса в проекте уже приносит ощутимые результаты. Например, на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ ведется масштабная программа экологической модернизации. Ключевой этап – перевод электролизного производства на более современные и экологичные технологии – выполнен на 95%. Кроме того, на предприятии введены в эксплуатацию пять новейших установок «сухой» очистки газов, которые в сочетании с уже действующими системами обеспечивают степень очистки по основным компонентам не менее 99,5%. В периоды неблагоприятных метеорологических условий завод переходит на специальный режим работы.

Собственная передвижная лаборатория предприятия проводит анализ воздуха 50 раз в год, а при НМУ – ежедневно. В целом, согласно данным внутреннего экологического мониторинга компании, за семь лет участия в проекте «Чистый воздух» объем выбросов на предприятии сократился более чем на 20%.