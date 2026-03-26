Участник СВО и лектор общества «Знание» Александр Корчагин дал старт большому региональному выставочному проекту библиотек Кузбасса под названием «Россия — великая судьба. Страна. Народы. Культура». Он посвящен Году единства народов России и представляет собой программу просветительских мероприятий.

Запустили проект в Государственной научной библиотеке им. В.Д. Федорова. Курсантам и преподавателям филиала Центра «‎ВОИН» в Кузбассе имени героя СВО Глеба Савкина провели экскурсию по книжной выставке, которая рассказывает об истории формирования культурного наследия народов России и роли сибирских регионов. А ветеран боевых действий Александр Корчагин провел с курсантами беседу о пути русского воина, рассказал личную историю о том, что примером для выбора жизненного пути стал великий русский полководец Александр Суворов, а также ответил на вопросы молодых людей.

– Защита Отечества — дело людей разных национальностей, объединенных любовью к Родине и общей целью. На примере целого ряда стран мы видим, как пытаются переписать историю. Поэтому молодежи особенно важно напомнить, под чьими знаменами становилась Русь, говорить о наших предках, которые защищали Отчизну, — сказал Александр Геннадьевич.

Кроме того, каждому курсанту вручили читательские билеты Государственной научной библиотеки Кузбасса.

– Сегодня было не просто знакомство с главной научной библиотекой региона и встреча с ветераном боевых действий, а настоящее путешествие во времени. Единство и мужество наших предков, о чем рассказал нам Александр Геннадьевич, это не только часть истории, они по-прежнему вдохновляют нас самоотверженно защищать Родину и с честью служить Отечеству, — отметил один из курсантов.

