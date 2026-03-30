В стартовой игре первого тура Финала за 13-16 места, который завершился в минувшие выходные в Кемерове, молодежка «Кузбасса» выиграла у «Енисея-2» (3:1). Со счетом 3:2 команда Дмитрия Ишкова одолела уфимский «Динамо-БашГАУ» во втором матче. В третьей игре кемеровчанам пришлось изрядно потрудиться, чтобы одержать победу над «Ярославскими медведями» (3:2).

«Команда сыграла неплохо, есть конечно еще погрешности, но хорошо, что выиграли. Почти все получили игровую практику на площадке. Какой-то уровень уже начинаем показывать, но пока еще все сыро. Планомерно добавляем – посмотрим, как все будет на следующем туре», – подытожил после заключительной игры тура главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

После домашних встреч молодежку «Кузбасса» ожидает выезд в Красноярск, где с 16 по 19 апреля пройдут матчи второго тура Финала за 13-16 места.