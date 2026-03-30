В этом году лесные хозяйства Кузбасса планируют заготовить больше 1 тонны семян ели, сонны обыкновенной и сосны сибирской кедровой. Как отметили в областном профильном министерстве, использование собранных в регионе семян при лесовосстановлении позволит повысить приживаемость молодых посадок.

На сегодняшний день собрали свыше 4 тонн шишек, из которых получат около 50 кг семян. При этом Кемеровский, Гурьевский и Чебулинский лесхозы также закупают шишки у местных жителей. За 1 кг можно выручить от 40 до 60 рублей. Работы по сбору шишек проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

