34 инновационные разработки были созданы в Кузбассе в рамках комплексной научно-технической программы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», которую с 2022 года реализует Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс – Донбасс». Теперь их внедряют в реальный сектор экономики. И один из ярких примеров такого перехода от науки к практике – результаты медицинского направления. Здесь итогом совместной работы НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) и индустриального партнера АО «НеоКор» стало создание пяти новых медицинских технологий, разработанных по проекту «Персонифицированная программа профилактики и лечения болезней системы кровообращения в крупных промышленных регионах». Разработки уже прошли этап лабораторных испытаний, их передали заказчику и готовят к серийному выпуску.

И бизнес здесь выступил полноценным квалифицированным заказчиком: компания вместе с учеными формировала техническое задание и направляла средства на создание инноваций. Выручка от использования разработок достигла 347,9 млн рублей.

Например, одна из инноваций – сосудистый протез малого диаметра. Это искусственный сосуд, который постепенно биодеградирует (растворяется) в организме, замещаясь собственными тканями пациента. Изделие имеет специальное лекарственное покрытие, предотвращающее тромбообразование, и усиленный внешний слой. В ближайшее время планируется серийный выпуск протезов.

А устройство для бесшовной замены сердечных клапанов позволяет проводить повторные операции без наложения швов. Это, по словам ученых, значительно снижает травматичность и сокращает время вмешательства. Его опорный каркас может изменять диаметр от 26 до 6 мм и обратно без разрушения, а створки работают синхронно, полностью открываясь и закрываясь.

Проблему образования спаек после операций решает биодеградируемая противоспаечная мембрана. Тонкий полимерный материал, содержащий антибактериальный компонент, временно разделяет травмированные поверхности, предотвращая их сращение. За три месяца он растворяется в организме, не требуя дополнительного вмешательства. Технология запатентована и находится на стадии внедрения в производство.

Кроме того, созданы и две важные вспомогательные технологии: способ жидкой стерилизации биологических протезов и метод «сухого хранения» – обработка, позволяющая сохранять импланты дольше и безопаснее без потери их свойств.

Таким образом, современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний становятся доступнее. Операции на сосудах и сердце можно будет проводить с меньшими рисками, используя отечественные материалы, которые не уступают мировым аналогам. В результате в Кузбассе сотрудничество властей, науки и бизнеса позволило не только создать уникальные медицинские разработки, но и наладить их производство, что способствует укреплению технологического суверенитета страны и заботе о здоровье людей.