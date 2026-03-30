Прием материалов по итогам 2025 года для участия в XXV конкурсе «Бренд Кузбасса», стартовал в конце января и должен был по первоначальному плану завершиться 31 марта. Но в связи с обращениями многих потенциальных участников сроки приема конкурсных материалов продлены ещё на две недели – до 15 апреля.

Участники из числа предприятий и организаций серьезно подходят к анализу своей результативности, оформлению и представлению материалов на конкурс, в рамках которого оцениваются, наряду с общими показателями развития, современные инструменты, технологии, маркетинговые и PR-проекты, креативность идей и каналов коммуникаций.

В этом году участниками уже стали 80 компаний Кузбасса, с материалами которых можно познакомиться на официальном сайте конкурса https://brend-42.ru

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший бренд Кузбасса – 2025», «Лучший бренд муниципального образования – 2025», «Народный бренд Кузбасса – 2025». Последняя номинация организуется среди участников, подавших конкурсные материалы на две первые.

В апреле состоится поэтапная оценка всех конкурсных материалов сначала экспертными группами, в которые входят маркетологи, патентоведы, специалисты по продвижению и преподаватели вузов, а затем – конкурсной комиссией, возглавляемой председателем правительства Кузбасса Андреем Пановым.

Заявки и материалы принимаются по электронной почте brend42@kuztpp.ru.